Türkiye'nin ilk internet bebek ürünleri satış sayfası olarak bilinen E-Bebek halka arzı gündemdeki yerini aldı. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Ağustos 2023 tarihinde Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) halka arzına onay verdi. E-Bebek şimdi talep toplamaya hazırlanıyor. Peki, E-BEBEK katılım endeksine uygun mu? Ebebek halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda var? İşte detaylar…

Özellikle helal hassasiyeti olan vatandaşların sıklıkla araştırdığı "katılım endeksine uygun mu?" sorusuna cevap aranıyor. SPK'dan onay alarak talep toplamaya başlayan e-bebek için şimdi E-BEBEK katılım endeksine uygun mu? Ebebek halka arz talep toplama ne zaman, hangi bankalarda var? Soruları soruluyor. İşte tüm detaylar…

E-BEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ebebek halka arzı, yayınlanan katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşüne göre katılım endeksi kriterlerini karşılamaktadır. E-Bebek yayınladığı 4 sayfalık raporla katılım endeksine uygun olduğunu duyurdu. E-bebek'in İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olduğu değerlendirilmektedir.

E-BEBEK HALKA ARZ TALEP TOPLAMA NE ZAMAN, HANGİ BANKALARDA VAR?

Ebebek Mağazacılık A.Ş., halka arz şeklini sermaye artırımı ve ortak satış yöntemleriyle ek pay dahil toplam 48,000,000 lot dağıtımı gerçekleştirilecek. Ebebek Mağazacılık A.Ş., halka arzı Ünlü Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. İlerleyen günlerde halka arza katılmak isteyen yatırımcıların taleplerini iletebileceği bankalar açıklanacak. Ebebek Mağazacılık İmalat Sanayi A.Ş., halka arz sürecini "eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirecektir. halka arz sürecini "eşit dağıtım" yöntemiyle gerçekleştirecektir. Bu yöntem, özellikle küçük yatırımcıların taleplerini karşılamayı hedeflemektedir.Ebebek Mağazacılık A.Ş. halka arz şu şekildedir:

Sermaye Artırımı: 24.000.000 Lot

Ortak Satışı: 8.387.005 Lot (Ahmet Afif Topbas)

Ortak Satışı: 1.692.116 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)

Ortak Satışı: 1.676.572 Lot (Musa Topbaş)

Ortak Satışı: 1.073.359 Lot (Halil Erdoğmuş)

Ortak Satışı: 750 000 Lot (Fatma Hande Topbaş)

Ortak Satışı: 750.000 Lot (Fatma Zehra Ulker)

Ortak Satışı: 1.670.948 Lot (Kamal Anthony Hatoum)

Ek Ortak Satışı: 4.193.502 Lot (Ahmet Afif Topbaş)

Ek Ortak Satışı: 846.058 Lot (Mahmud Muhammed Topbaş)

Ek Ortak Satışı: 838.286 Lot (Musa Topbaş)

Ek Ortak Satışı: 536.680 Lot (Halil Erdoğmuş)

Ek Ortak Satışı: 375.000 Lot (Fatma Hande Topbaş)

Ek Ortak Satışı: 375.000 Lot (Fatma Zehra Ulker)

Ek Ortak Satışı: 835.474 Lot (Kamal Anthony Hatoum)