Halka arz takip eden vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Türkiye'nin ilk internet bebek ürünleri satış sayfası olarak bilinen E-Bebek halka arzı gündemdeki yerini aldı. Peki, E bebek hangi bankalarda var? E bebek halka arz hangi bankalarda bulunuyor? E bebek halka arzı nereden alınır?

E bebek hangi bankalarda var? Sorusu, halka arza katılmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 24 Ağustos 2023 tarihinde Ebebek Mağazacılık A.Ş. (EBEBK) halka arzına onay verdi. E-Bebek şimdi talep topluyor. Peki, E bebek hangi bankalarda var? E bebek halka arz hangi bankalarda bulunuyor? E bebek halka arzı nereden alınır?

E BEBEK HANGİ BANKALARDA VAR?

E bebek, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek. Buna göre E bebek halka arzına Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Ziraat Bankası A.Ş. bankalarından katılınabilecek.

E-BEBEK KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Ebebek halka arzı, yayınlanan katılım finans ilkeleri raporu ve borsa görüşüne göre katılım endeksi kriterlerini karşılamaktadır. E-Bebek yayınladığı 4 sayfalık raporla katılım endeksine uygun olduğunu duyurdu. E-bebek'in İslami hassasiyeti olan yatırımcılar için uygun olduğu değerlendirilmektedir.

EBEBEK HALKA ARZA NASIL KATILIRIM?

ebebek hisse alım satımına başlayabilmek için, öncelikle bir aracı kurumda yatırım hesabınızın bulunması gerekmektedir. Hesabınız yoksa, ÜNLÜ Menkul Değerler tarafından sunulan ücretsiz yatırım hesabınızı şimdi açabilir ve herhangi bir hesap işletim ücreti ödemeden kullanabilirsiniz.

ÜNLÜ & CO'nun yeni nesil yatırım uygulaması Piapiri aracılığıyla ebebek hisselerine ve borsada işlem gören birçok finansal varlığa kolaylıkla yatırım yapabilirsiniz.