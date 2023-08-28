E bebek halka arz hangi bankalarda var? E bebek halka arz kaç lot verir?

E bebek halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, E bebek halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise E bebek halka arz hangi bankalarda var? E bebek halka arz oransal mı, eşit mi? E bebek halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...