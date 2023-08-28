E bebek halka arz hangi bankalarda var? E bebek halka arz kaç lot verir?
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E bebek halka arz gündemde yer alıyor. Halka arz takip eden vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, E bebek halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise E bebek halka arz hangi bankalarda var? E bebek halka arz oransal mı, eşit mi? E bebek halka arz kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
E bebek halka arz kaç lot verir? sorusu merak konusu oldu. Halka arz ile yakından ilgilenen vatandaşların E bebek halka arzını takip etmesiyle beraber gündeme E bebek halka arz kodu ne? soruları düştü. Vatandaşlar E bebek halka arz hangi bankalarda var? E bebek halka arz oransal mı, eşit mi? E bebek halka arz kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte E bebek alabileceğiniz bankalar!
E bebek halka arz tarihi 29-31 Ağustos, 1 Eylül tarihleri arasında olacak.
E bebek, Ünlü Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
E bebek, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
E bebek 46,50 TL'den halka arz olacak.
E bebek hisse kodu #Ebebk olarak açıklandı.
E bebek şirketi 40,000,000 Lot veriyor.
Şirket halka arzda Eşit dağıtım yapacak.