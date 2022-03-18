E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi
İhlas Haber Ajansı - Murat Delice - Genel
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5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.
E-5 Karayolu'nda oluşan trafik böyle görüntülendi
İSTANBUL İstanbul'da kar yağışı uyarısıyla birlikte trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın kar uyarısı sonrasında trafik yoğunluğu etkili olmaya başladı. E-5 Karayolu'nda iş çıkış saatinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin verilerine göre ise trafik yoğunluğu yüzde 51 olarak ölçüldü. E-5 Karayolu'nda oluşan trafik havadan görüntülendi.