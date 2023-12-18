Fenerbahçe'de kritik Süper Lig maçları öncesi Edin Dzeko, ağrı hissettiği gerekçesiyle hastaneye gidip MR çektirdi. Yıldız oyuncunun durumu yarın netlik kazanacak. Edin Dzeko sakat mı, neden antrenmana çıkmadı?

Dzeko sakat mı, Edin Dzeko neden antrenmana çıkmadı?

Trendyol Süper Lig'de Kayserispor ve Galatasaray ile zorlu maçlara çıkacak olan Fenerbahçe'de gözler Edin Dzeko'dan gelecek habere çevrildi. Edin Dzeko sakat mı, neden antrenmana çıkmadı?,

DZEKO SAKAT MI?

Fenerbahçe'nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerin pazartesi günü gerçekleştirdiği idmanda yer almadı. MR'ı çekilen deneyimli golcünün durumunu salı günü netlik kazanacağı öğrenildi.

37 yaşındaki futbolcu, bu sezon 21 maçta 16 gol 7 asistlik performansıyla takımının en skorer ismi oldu.

Tecrübeli ismin hafta içi oynanacak olan Kayserispor maçında oynaması beklenmezken, hafta sonu oynanacak olan Galatasaray maçına ise yetişip yetişmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.