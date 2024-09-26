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Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG)

Dzeko neden yok? Dzeko yok mu? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG)
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Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri açıklandı. Peki, Dzeko neden yok? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG)

Fenerbahçe bu akşam Union SG ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Fenerbahçe'nin Union SG ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oldu. Peki, Dzeko neden yok? Dzeko sakat mı, cezalı mı ( Fenerbahçe Union SG)

FENERBAHÇE UNİON SG İLK 11

Fenerbahçe'nin Union SG maçı 11'i belli oldu:

Dzeko neden yok? Dzeko sakat mı, cezalı mı (Fenerbahçe Union SG)

Livakovic, Mert Müldür, Becao, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, En-Nesyri

FENERBAHÇE - UNİON SG YEDEKLER

Fenerbahçe Union SG maçı yedekleri şu isimlerdir:

İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul, Samet, İsmail, Djiku, Mert Hakan, Dzeko, Tadic, Osayi, Cenk Tosun, Yusuf Akçiçek, Saint-Maximin

Dzeko, yedekler arasında yer alıyor.

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Union SG maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için TRT 1'i güncel frekans bilgileri ile güncellemelisiniz.

FENERBAHÇE - UNİON SG MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Union SG maçı saat 19.45'te başlayacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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