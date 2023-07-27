Fenerbahçe'nin yeni transferi Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko ilk resmi maçına çıktı. Performansı ile beğeni toplayan Dzeko hakkında detaylar da merak edildi. Peki, Dzeko müslüman mı? Edin Dzeko Hıristiyan mı, Müslüman mı?

Fenerbahçe yeni Edin Dzeko resmi mçınaçıktı ve ilk golünü atttı. 38 yaşındaki oyuncu 3 senedir Inter Milan'da forma giyiyordu. Dünyaca ünlü santrafor, Şampiyonlar Ligi finalinde de ilk 11'de başlamıştı. Oyunc hakkında detaylar araştırılırken Dzeko müslüman mı? Edin Dzeko Hıristiyan mı, Müslüman mı merak edildi.

DZEKO KİMDİR?

Edin Dzeko, Boşnak millî futbolcudur. forvet pozisyonunda görev yapan oyuncu, Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe takımında forma giymektedir. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının da kaptanlığını yapmaktadır. Ayrıca Bosna-Hersek millî takımının en çok gol atan futbolcusu konumundadır

DZEKO MÜSLÜMAN MI?

Edin Dzeko Müslüman'dır.