Dzeko da devrede! Fenerbahçe, Krunic transferini bitmeye bu kez çok yakın
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Fenerbahçe, yaz aylarında da ilgilendiği ancak sonuç alamadığı Rade Krunic için Milan ile yeniden pazarlık masasına oturuyor. İtalyan devi bu kez futbolcunun satışına sıcak bakarken, süreçte Edin Dzeko da vatandaşı ile sık sık temasta olacak.
Fenerbahçe, Milan'ın yıldızı Rade Krunic'in peşini bırakmıyor. Sarı-lacivertliler, Bosna-Hersekli futbolcu için Milan ile bir kez daha masaya oturacak.
FENERBAHÇE TRANSFERİ 7-8 MİLYON EUROYA BİTİRMEK İSTİYOR
Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe cephesiyle Milan'ın önümüzdeki ay görüşmelere başlaması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin amacı transferi 7-8 milyon euro bandında bitirmek.
DZEKO TEMASI KESMEYECEK
Fenerbahçe'nin golcüsü Edin Dzeko da bu süreçte vatandaşı Krunic'i kadrosuna katabilmek için sürekli temasta bulunacak.
Kaynak: Haberler.com / Futbol