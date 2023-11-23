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Dzeko da devrede! Fenerbahçe, Krunic transferini bitmeye bu kez çok yakın

Fenerbahçe, yaz aylarında da ilgilendiği ancak sonuç alamadığı Rade Krunic için Milan ile yeniden pazarlık masasına oturuyor. İtalyan devi bu kez futbolcunun satışına sıcak bakarken, süreçte Edin Dzeko da vatandaşı ile sık sık temasta olacak.