Dynamic Island nedir? Apple Dynamic İsland ne demek?

Apple, yeni iPhone modellerini ve işletim sistemlerini tanıttığı "Wonderlust" lansmanına başladı. iPhone 15 modellerinin yanı sıra Apple Watch Series 9 akıllı saat serisi de ilk kez görücüye çıktı. Yeni özelliklerin ortaya çıkması sonrası Dynamic İsland nedir? Apple Dynamic İsland ne demek araştırıldı.

Son dakika: Apple, merakla beklenen iPhone 15 modellerini tanıttı. Yeni iPhone serisiyle artık tüm modellerde "dinamik ada" yer alacak. Yeni iPhone'nin ana kamerası ise 48 MP olacak. Öte yandan Apple, iPhone 15 serisinin USB-C şarj girişine sahip olacağını da duyurdu. Peki, Dynamic İsland nedir? Apple Dynamic İsland ne demek?

DYNAMİC İSLAND NEDİR? A

dynamic Island, uygulamalardan gelen veya telefonun kendi bildirimlerini görüntüleyebilmek için özel bir tasarımdır. Delikli ekran ile birleşmiş özellik, bildirime göre genişleyebilir, hatta şekil dahi değiştirebilir.

YENİ İPHONE ÖZELLİKLERİ

Birçok özelliği geliştirilen iPhone 15'te Apple bir ilke imza attı. Apple, 11 yıl aradan sonra iPhone 15 serisinde USB-C şarj girişine yer verdi. Öte yandan USB-C girişin sadece iPhone modellerinde değil AirPods Pro 2'lerde de bulunacağı söylendi.

iPhone 15'in şarj girişinde yapılan değişiklik sosyal medyada da olumlu karşılandı. Telefon olmayı düşünenler, USB-C şarj girişinin daha kullanışlı olacağını söyledi.

iPhone 14 modellerinde de kullanılan A16 işlemcisinin yeni model olan iPhone 15'lerde de kullanılacağı belirtildi.

YENİ RENK SEÇENEKLERİ

iPhone 15'te yeni renk seçenekleri bulunurken, tamamen çentik özelliği kaldırıldı. 15 dahil tüm modellerde bundan sonra dinamik ada bulunacak. iPhone 15'in 48MP ana kamerasının yanı sıra destekleyici yazılımında da ek yükseltmeler yer alıyor.