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Dybala Galatasaray'a gelecek mi?

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Transferde adı Galatasaray ile anılan Paulo Dybala ile ilgili Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ilk açıklamasını yaptı. Peki, Dybala Galatasaray'a gelecek mi?

Ara transfer döneminde transfer bombasını patlatmak isteyen Galatasaray, Arjantinli yıldız Dybala için harekete geçti. Roma'dan yıldız futbolcunun olası ayrılığı için ilk açıklama geldi. Dybala Galatasaray'a gelecek mi?

DYBALA GALATASARAY'A GELECEK Mİ?

Transfer döneminde yıldız transferi yapmayı düşünen Galatasaray'ın, Paulo Dybala ile görüşmelere başladığı haberi gündeme bomba gibi düştü. Yıldız futbolcunun menajeri görüşmeler için İstanbul'a gelirken dün derbiyi de stattan izledi.

Transferde adı Galatasaray ile anılan Paulo Dybala ile ilgili Roma Teknik Direktörü Claudio Ranieri ilk açıklamasını yaptı. Ranieri, "Eğer başka öncelikleri varsa, kalmak istemiyorsa ayrılabilir." diye konuştu.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Paulo Dybala haberlerinin sorulması üzerine Metin Öztürk, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek. Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" sözlerini sarf etti.

Dybala Galatasaray'a gelecek mi?
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