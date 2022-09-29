Üye Girişi
Haberi Paylaş

DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?

Gündem Haberleri

DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?

Son günlerde sık sık duymaya başladığımız terimlerden bir tanesi haline gelen DXY endeksi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve daha sonrasında araştırılıyor. Günlük hayatımızda kullanmakta olduğumuz DYX endeksinin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını sizler için anlattık. Peki, DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?

DXY nedir? Sorusu, özellikle son günlerde yaşanmakta olan dolar kurundaki yükselişin ardından farklı yerlerde gözümüze çarpıyor. DXY ABD dolar endeksi anlamına gelmektedir. DXY, farklı yerlderde karşımıza USDX, DXolarak karşımıza çıkabilmektedir. Peki, DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?

DXY NEDİR?

DXY Anlam olarak ABD doları endeksi anlamına gelmektedir. Bu endeksin oranı aşağıda yer alan değişkenlerin oranlarına bağlı olarak hesaplanmaktadır. DXY endeksinde yer alan oranlar ve sepet dağılımı1999'un başında birkaç Avrupa para biriminin Euro'ya dahil edilmesiyle yalnızca bir kez değiştirildi.

DXY NASIL HESAPLANIR?

DXY endeksi aşağıda yer almakta olan oranların ağırlığına bakarak hesaplanmaktadır.

Euro (EUR), %57.6 ağırlık

Japon yeni (JPY) %13.6 ağırlık

İngiliz sterlini (GBP), %11,9 ağırlık

Kanada doları (CAD), %9.1 ağırlık

İsveç kronu (SEK), %4,2 ağırlık

İsviçre frangı (CHF) %3,6 ağırlık

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gündem Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title