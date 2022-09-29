DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?

Son günlerde sık sık duymaya başladığımız terimlerden bir tanesi haline gelen DXY endeksi birçok kişi tarafından merak ediliyor ve daha sonrasında araştırılıyor. Günlük hayatımızda kullanmakta olduğumuz DYX endeksinin ne olduğunu, nerelerde kullanıldığını sizler için anlattık. Peki, DXY nedir? DXY ne demek? DXY endeksi ne anlama geliyor?