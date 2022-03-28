HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Düziçi'nde kurtuluş mücadelesi canlandırıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinin düşman işgalden kurtuluşunun 102. yıldönümü kutlamaları kapsamında kurtuluş mücadelesi canlandırıldı.

Düziçi'nin düşman işgalden kurtuluşunun 102. yıl etkinlikleri Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk konulması ile başladı. İlçe stadyumunda devam eden kutlama etkinlikleri saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından halk oyunlarıyla devam etti. Halk oyunları gösterisinin katılımcılara sunulmasının ardından kurtuluş mücadelesi canlandırıldı. İlk olarak Fransız askerleri ile Ermeni çetelerinin halkı esir alması canlandırıldı. Daha sonra Kuva-yi Milliye gurupları Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı saldırıya geçti. Fransız askerleri ile Ermeni çetelerine karşı savaş veren Kuva-yi Milliye gurupları Türk bayrağını savaş yerinin ortasında dalgalandırmasıyla canlandırma sona erdi.

Törene Kaymakam Turgay İlhan, Belediye Başkanı Alper Öner, askeri ve mülki erkanla çok sayıda vatandaş katıldı.