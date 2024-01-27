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Düzcespor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Düzcespor - Amedspor maçı nereden izlenir?

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Düzcespor - Amedspor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Düzcespor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Düzcespor - Amedspor maçı ne zaman?

27 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Düzcespor - Amedspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Düzcespor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Amedspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Düzcespor - Amedspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Düzcespor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Düzcespor - Amedspor maçı nereden izlenir?

DÜZCESPOR - AMEDSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Ocak 2024 tarihindeki Düzcespor ile Amedspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. Bu müsabaka, Düzcespor'un resmi Youtube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı internet üzerinden takip ederek heyecan dolu anları yaşayabilirler. Maç, Düzce'deki 18 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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