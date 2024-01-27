27 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Düzcespor - Amedspor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Düzcespor , Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE Amedspor ağırlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Düzcespor - Amedspor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Düzcespor - Amedspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Düzcespor - Amedspor maçı nereden izlenir?

DÜZCESPOR - AMEDSPOR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

27 Ocak 2024 tarihindeki Düzcespor ile Amedspor arasındaki TFF 2. Lig maçı, Türkiye saatiyle 14:00'te başlayacak. Bu müsabaka, Düzcespor'un resmi Youtube kanalı üzerinden şifresiz olarak canlı olarak izlenebilecek. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmayı internet üzerinden takip ederek heyecan dolu anları yaşayabilirler. Maç, Düzce'deki 18 Temmuz Stadyumu'nda oynanacak.