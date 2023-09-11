Düzce Yığılca'da TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi başladı

TOKİ'nin "Sosyal Konut Projesi" kapsamında Düzce'nin Yığılca'nın ilçesinde yapacağı 100 konutun hafriyat çalışmaları başladı.

Yığılca Belediye Başkanı Rasim Çam, çalışmaların gerçekleştiği proje alanına giderek hak sahiplerini bilgilendirdi.

Çam, yaptığı açıklamada, "İlçemizde yapılacak olan birinci etap 100 konutluk TOKİ evlerinin temellerinin atılacağı arazide hafriyat çalışmaları başlamıştır. Rabbim, hak sahiplerine en kısa sürede evlerine kavuşmayı nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.