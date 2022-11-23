Düzce'de yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Düzce valisi Cevdet Atay'ın hayatı merak ediliyor. Peki,Düzce Valisi kimdir? Cevdet Atay kimdir, nereli, kaç yaşında? Cevdet Atay hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY KİMDİR?

48 yaşında olan Cevdet Atay 1973 yılında Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Elazığ'da tamamladı..

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden 2000 yılında mezun oldu ve Mülki İdare Amirliği Mesleğine başladı. Samsun'un Kavak, Isparta'nın Aksu ve Kırşehir'in Çiçekdağı Kaymakamlığı vekilliği görevlerinde bulundu. Çorum'un Oğuzlar ilçesinde başladığı Kaymakamlık görevine Malatya'nın Erguvan ve yine Malatya'nın Doğanşehir ilçelerinde devam etti. 2010 yılı Ağustos ayında da Çaykara Kaymakamlığı'na atandı.

9 Haziran 2020'deyayımlanan cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile birlikte Düzce'ye vali olarak atanmıştır. Görevine devam etmektedir.