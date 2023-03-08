Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya'da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S'nin depremzede öğrencisi ile yaşadığı diyalog tepkilere neden oldu. Peki, Düzce Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi kim, ne oldu?

Düzce Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi kim, ne oldu? Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi olan ve depremden etkilenen Malatya'da yaşayan Batuhan B. derslere uzaktan katılırken, Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S'nin depremzede öğrencisi ile yaşadığı diyalog tepkilere neden oldu. Peki, Düzce Üniversitesi'ndeki öğretim görevlisi kim, ne oldu? Detaylar...

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ'NDEKİ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ NE OLDU?

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü'nde görevli öğretim üyesi Dr. Ö.S'nin depremzede öğrencisi ile yaşadığı diyalog tepkilere neden oldu. Öğrencisinin "Hocam şehir yok" sözlerine "Sanki atom bombası attılar" diye yanıt veren Ö.S, açılan soruşturma kapsamında görevinden uzaklaştırıldı.

DİYALOG TEPKİ ÇEKTİ

Batuhan B. deprem nedeniyle firma olmadığını belirtirken, Ö.S. ise, "Allah Allah sanki atom bombası attılar" dedi. Batuhan B. ise hiçbir firma kalmadığı yönünde ısrar etti. Konuşmaların sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkiler oluştu.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tepkilerin ardından üniversiteden yapılan ilk açıklamada, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği düşünülen ve sosyal medyada paylaşılan konuyla ilgili rektörlüğümüz tarafından inceleme başlatılmıştır." denildi.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Üniversiteden yapılan ikinci açıklamada ise, "Bir öğrencimiz ile öğretim üyemiz arasında uzaktan eğitim dersi esnasında gerçekleştiği anlaşılan ve tasvip etmemiz mümkün olmayan diyalog sebebiyle, ilgili öğretim üyesi hakkında Rektörlüğümüz tarafından soruşturma başlatılarak görevinden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Düzce Üniversitesi öğretim üyesiyle depremzede öğrenci arasında online eğitim arasından dikkat çeken bir diyalog yaşanmıştı. Yaşanan diyalogda şu ifadeler kullanılmıştı:

Depremzede öğrenci: Hocam bir şey sorabilir miyim?

Öğretim görevlisi: Sor

Depremzede öğrenci: Firmaların bir tanesinin insan kaynaklarıyla röportaj yapacaksınız demiştiniz, ben Malatya'da onu nasıl yapacağım?

Öğretim görevlisi: Niye orada hiç firma yok mu?

Depremzede öğrenci: Hocam şehir yok, firma mı olur.

Öğretim görevlisi: Bırak yahu, Allah Allah sanki atom bombası attılar.

Depremzede öğrenci: Hocam ben zaten şuan şehrin dışındayım. Cezaevinde kalıyorum.

Öğretim görevlisi: Cezaevinde tabi bir şey bulamazsın. Niye cezaevine girdin, ne yaptın?

Depremzede öğrenci: Kalacak yerim yok hocam…

Öğretim görevlisi: Kalacak yer bulamayınca cezaevine mi girdin? Bunu mu buldun çözüm…

Depremzede öğrenci: Çözüm var da önce ev bulmamız lazım…