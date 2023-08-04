Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) Apiturizm ile Düzce'yi Tanıtıyor

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Yığılca Hoşafoğlu mevkiinde bulunan arılığı ile hem ilin doğal güzelliklerini, hem de yerel arı ekotipini 2009'dan beri dünyaya apiturizm dahilinde tanıtıyor. Arıcılık turizmi olarak da bilinen apiturizm faaliyetleri, Türkiye'de yeni bir alan olarak sektörleşme yolunda ilerliyor.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM), Yığılca Hoşafoğlu mevkiinde bulunan arılığı ile hem ilin doğal güzelliklerini, hem de yerel arı ekotipini 2009'dan beri dünyaya apiturizm dahilinde tanıtıyor.

Arıcılık turizmi olarak da bilinen apiturizm faaliyetleri, Türkiye'de yeni bir alan olarak sektörleşme yolunda ilerliyor. Apiturizmin amacı, bal arısı çerçevesinde çevre bilincini ve doğa sevgisini her yaştan bireye aktarmak ve bu aktarımın sürdürülebilir olmasını sağlamak şeklinde ifade ediliyor.

Buna ilaveten Düzce ili genelinde ve hatta Türkiye'de apiturizm bilincinin artmasıyla, kırsal kalkınma adına da bir kalem oluşturularak arıcılarımızın gelişimine de katkı sağlayacağı öngörülüyor. Almanya, Slovenya, Romanya, Polonya, İngiltere, Mısır gibi ülkelerde oldukça popüler olan apiturizmin ülkemizde de gelişmesi, önünün açılması ve yeni bir gelir kapısı olarak kırsal kalkınmada yerini alması DAGEM'in de hedefleri arasında yer alıyor.

Bu amaç ile Düzce ilinin kestane ve orman gülü balını ve Yığılca bal arısı ekotipini tanıtma amaçlı her yıl 7'den 70'e yerli ve yabancı turist DAGEM arılığında misafir ediliyor. DAGEM arılığı şimdiye kadar yerli misafirlerin yanı sıra; Avusturalya, Kore, Amerika, Çin, Makedonya, Romanya ve Yunanistan olmak üzere çok sayıda yabancı misafire ev sahipliği yaptı. Son olarak Suudi Arabistan'dan apiturizm amaçlı DAGEM'e gelen 30 kişilik bir turist kafilesi DAGEM arılığında ağırlandı.

Gelen misafirler ilk defa bal arılarını yakından görme ve arılıkta kovan açarak bire bir temel arıcılık deneyimini edinme fırsatı yakaladı. Arıcılık deneyiminin yanı sıra DAGEM ekibi tarafından kendilerine apiterapi ile ilgili bilgiler de verildi. Çay ve ballı kek ikramı ile devam eden gezi hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu. Turist kafilesi, DAGEM ve Yığılca arısını daha önceden araştırdıklarını ve bu merak ile Düzce'ye geldiklerini belirterek, Düzce'nin doğal güzelliklerinin yanı sıra Düzce Üniversitesi arılığına ve ekibin bilgi birikimine hayran kaldıklarını ifade ettiler.

DAGEM ekibi, Düzce'nin yalnızca Yığılca'da doğal olarak yayılış gösteren Yığılca bal arısı ekotipi ve Rhododendron (orman gülü) ormanları sebebi ile Türkiye için önemli bir apiturizm merkezi olma kapasitesine sahip olduğunu dile getirerek, bu kapasitenin apiterapi ile birleştirilerek Düzce ilinin turizmine önemli bir ayrıcalık sağlanabileceğine dikkat çektiler. - DÜZCE