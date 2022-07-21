Düzce Posta Kodu kaç? Düzce ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Posta kodu birçok alanda gerekli olabiliyor. Posta kodu, kargo gönderirken, internette adres yazdığımızda, mektup gönderimi yaparken vb. yerlerde gerekli olan kodlardan birisidir. Ülkemizde her il ve ilçenin farklı posta kodları vardır. Peki, Düzce Posta Kodu kaç? Düzce ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? İşte Düzce ilçelerinin posta kodları...
Posta kodları her il ve ilçeye göre değişkenlik göstermektedir. Bazı yerlerde kullanımı zorunlu olduğundan bulunduğu il ve ilçenin (Düzce) posta kodunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, Düzce ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodu numarası ne? araştırması yapıyor. İşte detaylar...
POSTA KODU NEDİR?
Posta kodu, bir adrese mektup gönderirken gerekli olan harf veya basamaklar serisidir. Bir kere posta kodu kullanıldığında, diğer işlemler için de mümkün hale gelir.
Şubat 2005'te Dünya Posta Birliği'ne bağlı 190 ülkenin 117'sinin posta kodu vardır. Ulusal posta kodu sistemi kullanmayan ülkeler arasında İrlanda ve Gana da vardır.
DÜZCE'NİN POSTA KODU KAÇTIR?
Düzce'nin posta kodu 81000 'dır. Düzce'nin tüm ilçelerinin posta kodu numaraları farklıdır. Posta kodu numaraları 5 hanelidir.
Düzce posta kodu : 81000
DÜZCE VE İLÇELERİNİN POSTA KODLARI
- Akçakoca posta kodu : 81650
- Cumayeri posta kodu : 81700
- Çilimli posta kodu : 81750
- Düzce Merkez posta kodu : 81010
- Gölyaka posta kodu : 81800
- Gümüşova posta kodu : 81850
- Kaynaşlı posta kodu : 81900
- Yığılca posta kodu : 81950