DÜZCE (Haberler.com) - Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar örtüsü), kentin kuzeyinde ve boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgar ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar örtüsü) şeklinde olması bekleniyor. Düzce okullar tatil mi? VALİLİK AÇIKLADI! Dücze'de yarın okullar tatil mi?

DÜZCEDE OKULLAR TATİL Mİ?

DÜzce Valiliği Twitter açıklaması:

Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde beklenen Yoğun Kar yağışı nedeniyle,

Vatandaşlarımızın;

Mecburi olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamaları,

Kış Lastiği veya Zinciri olmayan araçlarımızın yola çıkmamalarını önemle rica ederiz.

Denildi.

Okulların tatil olması ile ilgili açıklama yapılmadı.

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