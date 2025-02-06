Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA? 7 Şubat Cuma Düzce okul yok mu (Düzce Valiliği KAR TATİLİ AÇIKLAMASI)?

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Peki, Düzce okullar tatil mi SON DAKİKA?

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TAİTL EDİLDİ?

SİNOP - 7 ŞUBAT

Sinop'ta valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı. Kar yağışı dolasıyla önleyici tedbir olarak bazı ilçeler ile kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "Taşıma yoluyla eğitime erişim yönetmeliği çerçevesinde kent merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek, Dikmen ve Durağan ilçelerinde tüm resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında 7 Şubat Cuma günü eğitim, öğretime ara verilmiştir."

ORDU - 7 ŞUBAT

İlimizin yüksek kesimlerinde devam eden kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle;

Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye, Ulubey ilçelerimizin tamamında,

Akkuş İlçemizin; Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu hariç diğer tüm okullarında,

Altınordu İlçemizin; Eyüplü İlkokulu/Ortaokulu, Bayadı İlkokulu/Ortaokulu, Saraycık İlkokulu/Ortaokulu, Kökenli İlkokulu/Ortaokulu, Öceli İlkokulu/Ortaokulu, Gerce İlkokulu, Gökömer İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu, Yağızlı İlkokulu/Ortaokulu ve Karacaömer İlkokulu/Ortaokulunda ve bu mahallelerden gelen temel eğitim ve özel eğitim öğrencilerine,

Fatsa İlçemizin; Aslancami Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Hatipli İlkokulu, Hatipli Ortaokulu, Geyikceli İlkokulu/Ortaokulu, Demirci Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, İslamdağ İlkokulu/Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Ilıca İlkokulu/Ortaokulunda ve bu mahallelerden taşıma ile gelen ortaöğretim ve özel eğitim öğrencileri için,

Gülyalı İlçemizin; Merkez İlkokulu, Merkez Ortaokulu ile Ayşe Şahin Çok Programlı Anadolu Lisesine; Kestane, Ambarcılı, Mustafalı, Alibey ve Sayaca mahallerinden taşımalı servis ile gelen öğrenciler için,

Perşembe İlçemizin; Beyli İlkokulu, Saray İlkokulu ve Kırlı ilkokulu/ ortaokulunun tamamı, İmam Hatip Ortaokulu taşımanın tamamı, Ortaöğretim seviyesindeki taşıma ile gelen ve her kademedeki özel eğitim öğrencileri için,

Ünye İlçemizin; Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu, Yeşilkent Şehit Mustafa Güler İlkokulu/Ortaokulu, Fatih Meydan İlkokulu/Ortaokulu, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Ortaokulu/Tekkiraz İmam Hatip Ortaokulu, Tekkiraz ÇPAL, İnkur İlkokulu/Ortaokulu, Şehit İsmail Ustaoğlu İlkokulu/Ortaokulu, Erenyurt İlkokulunda,

Fevzi Çakmak Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Hüseyin Başaran İlkokulu, Ünye İmam Hatip Ortaokulu, Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokulu kısmı ve Ünye Anadolu İmam Hatip Lisesinin Ortaokul kısmında taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Ünye'deki Özel Eğitim Okullarına İkizce/Devecik-Kaynartaş-Düzmeşe Mahalleri, Çaybaşı İlçesi, Ünye-Pelitliyatak, Velibayraktar, İnkur, Dereköy, Yenikent, Tekkiraz, Fatih, Yeşilkent, Şenyurt, Keş, Gölcüğez, Yavi, Aydıntepe Mahallelerinden taşıma yoluyla gelen öğrenciler için,

Resmi ve özel tüm eğitim-öğretim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, rehabilitasyon merkezleri, özel öğretim kursları vb.); 7 Şubat 2025 Cuma günü 1 (bir) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir.

Tamamen ve kısmen eğitim-öğretime ara verilen ilçelerimizde; engeli olan ve hamile kamu görevlilerimiz de aynı gün idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

RİZE - İKİZDERE - 7 ŞUBAT

İkizdere Kaymakamlığı, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle kar tatili kararı aldı. Bu karara göre, 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonra ve 7 Şubat 2025 Cuma günü tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime ara verildi.

METEOROLOJİ 17 İLİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce'de kuvvetli yağış beklendiğini belirterek sarı kodlu uyarı yaptı. Meteoroloji, sel ve su baskınlarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını isterken, İstanbul Valiliği de megakentte yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren başlayacağını söyledi.

Türkiye, yağışlı havanın etkisi altına girerken uyarılar da peş peşe gelmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun pek çok bölümünde kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Meteoroloji'nin uyarı haritasında İstanbul başta olmak üzere Adana, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYACAK

İstanbul Valiliği, kentte yarın kuvvetli yağışın etkili olmasının beklendiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı. Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

CUMARTESİ YAĞIŞ KUVVETLENECEK

AKOM'dan yapılan açıklamada ise dün bazı ilçelerde su baskınlarına neden olan yağışların, 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi. AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

SICAKLIKLAR 22 - 25 DERECE ARASINDA SEYREDECEK

İstanbul'da hafta sonu hava sıcaklıkları 22 - 25 derece aralığında seyredecek. İBB ekipleri mazgal, baca, dere temizlikleri ve çöp toplama çalışmalarına devam ediyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları 5 Ekim'e kadar mevsim normalleri civarında seyrederken, 6-15 Ekim tarihleri arasında kent genelinde hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor.

Düzce HAVA DURUMU

7 ŞUBAT CUMA Düzce OKULLAR TATİL Mİ?

7 Şubat Cuma günü için Düzce Valiliğinden henüz tatil duyurusu gelmedi.