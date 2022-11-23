Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul dahil bireçok ilden hissedildi. Peki, Düzce okullar tatil mi? Deprem nedeniyle bugün Düzce'de okullar tatil edildi mi?

DÜZCE OKULLAR TATİL Mİ?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depreme ilişkin bir açıklama yaptı. Düzce deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Bakan Soylu, şunları kaydetti: "70'in üzerinde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Bunlardan ikisi 4'ün üzerinde. En son zannediyorum 06.50'de bir 4,3 daha geldi. Bu seviyelerde artçı sarsıntılar olabilir. Bunun için mümkün olduğunca az hasarlı veya hasarlı binalarda durmamak lazım. Şu ana kadar bize bir ağır hasarlı bina ile ilgili bir ihbar veya bilgi gelmedi. Yaklaşık 30'un üzerinde yaralı söz konusu. Depremin olduğu 04.08'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımıza aralıklı olarak bilgi arz ettik. Yarım saatlik süreler içerisinde. Sayın Cumhurbaşkanımız Valilerimiz ile de illeri ile ilgili bilgi aldılar. Bir elektrik kesintisi var. Bunların önemli bir bölümü kontrollü kesintiler. Mahalle mahalle kontrollü bir şekilde veriliyor. Elektrikle ilgili de herhangi bir kesinti söz konusu olmayacak. Hem doğal gaz olsun elektrik kaçakları olsun bunlarla ilgili tedbire yönelik belli bir periyodda kesinti söz konusu. 70'in üzerinde artçı sarsıntı olduğunu söylemiştik. Vatandaşlarımıza gerek Kızılay gerek AFAD, battaniye olsun diğer kendilerinin özellikle dışarıda kalabilecek imkanlarını sağlamak için desteklerde bulunuyorlar. Bölgelerden AFAD ve Kızılay ekiplerimiz bölgeye intikal ediyor. Şu ana kadar bir can kaybı söz konusu değil."

İstanbul ve Ankara'da da büyük korku yaratan 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından başta Düzce olmak üzere Sakarya ve Bolu'da eğitime 1 gün süreyle ara verildi.