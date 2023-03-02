Vatandaşların merak ettikleri arasında Düzce'nin il olma serüveni yer alıyor. Arama motorlarında Düzce neden il oldu? Düzce ne zaman il oldu? soruları aratılıyor. Peki, Düzce neden il oldu? Düzce ne zaman il oldu? İşte detaylar...

1999 yılında meydana gelen büyük depremin ardından yürekleri yakan Düzce hakkında merak edilenler var. Vatandaşların merak ettikleri arasında Düzce neden il oldu? Düzce ne zaman il oldu? soruları yer alıyor. Peki,Düzce neden il oldu? Düzce ne zaman il oldu? Detaylar haberimizde.

DÜZCE NEDEN İL OLDU?

Düzce'nin tarihi, MÖ 1390-800 yılları arasında hüküm süren Hititler'e kadar uzanır. Orhan Gazi'nin komutanlarından Konuralp Bey'in Bizans Tekfurları ile 1323'te yaptığı savaşlar sonucu Osmanlı topraklarına katılan Düzce, 1869 yılına kadar Kastamonu Vilayeti Bolu Mutasarrıflığı, Göynük Kasabası'na bağlı bir bucak olarak tarihte yer almıştır. 1869 veya 1870 yılında Bolu Sancağı'na bağlı Kaza olmuştur. 1999 yılına kadar Bolu'ya bağlı bir ilçe olan Düzce 1999 Gölcük depremi ve 1999 Düzce depreminin ardından dönemin 57. Türkiye Hükûmeti tarafından TBMM'de alınan il statüsü verilme kararı ile ve 9. Türkiye cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in onayı ile il statüsü verilmiştir.