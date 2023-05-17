Üye Girişi
Haberi Paylaş
Düzce milletvekilleri kimler? 28. Dönem Düzce AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Düzce milletvekili seçim sonuçları!

Düzce milletvekilleri kimler? 28. Dönem Düzce AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Düzce milletvekili seçim sonuçları!

Gündem Haberleri

14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Düzce milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Düzce milletvekilleri kimler? Düzce seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attıSeçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

DÜZCE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Düzce milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Düzce milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Düzce milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ayşe Keşir

Ercan Öztürk

CHP Milletvekilleri:

Talih Özcan

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Seçim 2023 Gündem Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title