Düzce milletvekilleri kimler? 28. Dönem Düzce AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Düzce milletvekili seçim sonuçları!

Seçimin sürpriz yapan ismi! Sinan Oğan kendi ittifakına bile fark attı

DÜZCE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Düzce milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Düzce milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Düzce milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...

DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri:

Ayşe Keşir

Ercan Öztürk

CHP Milletvekilleri:

Talih Özcan