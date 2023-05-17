Düzce milletvekilleri kimler? 28. Dönem Düzce AK Parti ve CHP milletvekil listesi! Düzce milletvekili seçim sonuçları!
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Düzce milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Düzce milletvekilleri kimler? Düzce seçim sonuçları nedir? İşte detaylar...
DÜZCE MİLLETVEKİL LİSTESİ! 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sona erdi. Kullanıcılar tarafından Düzce milletvekil listesi araştırılıyor. Hangi partiden kaç tane milletvekili çıktı merak konusu oldu. Peki, Düzce milletvekilleri kim? AK Parti ve CHP Düzce milletvekilleri kimler? Detaylar haberimizde...
DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Ayşe Keşir
Ercan Öztürk
CHP Milletvekilleri:
Talih Özcan
Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak?— Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023