Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Kuruldu

Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Konaklı ve Develibesni köylerinde faaliyet göstermek üzere kuruluş çalışmalarına başladı. Kadın emeğinin değerlendirildiği ve Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ilk kadın kooperatifi olan Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, bölgesel kalkınmaya ve dezavantajlı bölgelerin gelişmesine katkı sağlayacak.

DÜZCE(İHA) – Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Konaklı ve Develibesni köylerinde faaliyet göstermek üzere kuruluş çalışmalarına başladı.

Kadın 7 kurucu ortağın bir araya gelerek oluşturulacak olan kooperatifin Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü teknik personelince etüt çalışması yapıldı. Kurulacak olan Düzce Konaklı Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kadın emeğinin değerlendirildiği ve kadın kooperatifi olması nedeniyle Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kurulan ilk kadın kooperatifidir.

Düzce Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun Bakanlık bünyesinde kurulacak olan ilk kadın kooperatifinin bölgesel kalkınmaya ve dezavantajlı bölgelerin gelişmesine önemli faydalar sunacağını bu sosyal girişimin desteklenmesi, kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan güçlenmesine yardımcı olurken, yerel ekonomilerin sürdürülebilirliğinin sağlanacağını belirtti. - DÜZCE