Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi 500 Üyeye Ulaştı

Kadınları tek çatı altında toplamayı başararak çalışmalarını yürüten Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi, 500 üye sayısına ulaştı.

Düzce'de kadınların ekonomik ve sosyal olarak birlikteliklerini sağlamak, yapılan organizasyonlarla kadınları bir araya getirmek amacıyla kurulan ve şehrin kadınların çalışmalarıyla tanıtılmasını hedefleyen Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisi büyümeye devam ediyor. Meclis son olarak Düzce Olimpik Anneler Kadın Kooperatifi Kurucu Başkan Yardımcısı, Sosyal Girişimci ve İşletmeci Yeter Sayan Mazlum'un üyelik başvurusu ile 500 kadına ulaştı. Yeter Sayan Mazlum'un üyelik dilekçesini alan Kadın Meclisi Başkanı Zeliha Altıntaş; "Düzce'nin menfaatine, kadınlarımızın menfaatine olan tüm çalışmalarımızı ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla ve paylaşımcılarımızla iş birlikli yürütmekten gurur duyuyoruz. Görevi aldığım günden itibaren kadın meclisi olarak 14 ayrı gönüllü çalışma grubu aktivite ettik. Farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal çalışmalarda faalliği ile tanınan Yeter Sayan Mazlum hanımefendi nezdinde çalışmalarımıza dahil olan hemşerilerimize ve meclisimize teveccüh gösteren tüm kadınlarımıza çok teşekkür ediyorum. Düzce'nin tüm kadınlarının hem gönlümüzde hem de Meclisimizde yerleri olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Her daim kadınlarımızın yanında olduğumuzu ve Düzce Kent Konseyi Kadın Meclisinin Düzce' mizde ki tüm kadınlara kapısını ardına kadar açık tutacağını belirtmek isterim. Biz birlikte güçlü, birlikte daha güzeliz" dedi. - DÜZCE