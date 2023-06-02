Düzce kaç milletvekili çıkarıyor? Düzce milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Düzce AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Düzce milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Düzce milletvekilleri kimler? Düzce seçim sonuçları nedir? Düzce kaç milletvekili çıkarıyor? Düzce milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Düzce kaç milletvekili çıkarıyor? Düzce milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Düzce milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
DÜZCE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Düzce'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Düzce ilinden 3 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
DÜZCE MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti Milletvekilleri:
Ayşe Keşir
Ercan Öztürk
CHP Milletvekilleri:
Talih Özcan