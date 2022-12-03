Türkiye'nin her yerinde vatandaşlara sosyal konut imkanı sağlayacak olan projede başvurular tamamlandı. Başvuruların ardından il il kura çekimleri yapılıyor. 3 Aralık bugün yapılacak çekilişler ise Düzce ve ilçelerini kapsıyor. Vatandaşlar, Düzce - Gümüşova Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta 2022? Gümüşova ilçesinde 100 Sosyal Konut Projesi Toki çekilişi bugün mü, kazananlar kimler? merak etti. Gümüşova çekiliş saati ve detayları haberimizde...

Gümüşova kura çekilişi ne zaman? Gümüşova Toki çekilişi saat kaçta? Gümüşova Toki canlı yayın var mı? Gümüşova Toki kura çekilişi canlı olarak nereden izlenir? Düzce - Gümüşova Toki kura çekilişi ne zaman, saat kaçta 2022? Ayrıntılar sizlerle...

DÜZCE - GÜMÜŞOVA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Düzce'nin Gümüşova ilçesi için 100/250.000 Sosyal Konut Projesi çekilişi 3 Aralık 2022 Cumartesi günü (bugün) saat 10:00 'da yapılacak.

DÜZCE TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILIYOR?

Çekiliş Düzce Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek.

DÜZCE TOKİ KURALARI CANLI YAYIN LİNKİ VAR MI?

Düzce Toki kuralarını canlı olarak izlemek isterseniz Youtube Toki kanalını takip edebilirsiniz. 3 Aralık 2022 saat 10:00 'da canlı olarak çekilişi takip edebilirsiniz.

DÜZCE TOKİ ÇEKİLİŞ CANLI TAKİP LİNKİ!

TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da kura çekimine dair bilgiler verildi. Açıklamada, kura çekiminin yarın başladığına dikkat çekilerek ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği bilgisi paylaşıldı. Bakanlık açıklamasında kuraların, noter huzurunda çekileceğinin ve canlı yayınlanacağının altı çizildi.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için E- Devlet üzerinden giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!