Son günlerde gündem olan ve hakkında detaylar araştırılan Düzce Gölyaka Belediye Başkanı, merak ediliyor. Peki, Düzce Gölyaka Belediye Başkanı hangi partiden? Yakup Demircan hangi partili?

Yakup Demircan, son günlerde gündem oluyor ve hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Düzce Gölyaka Belediye Başkanı hangi partiden? Yakup Demircan hangi partili?

DÜZCE GÖLYAKA BELEDİYE BAŞKANI KİM?

14 Kasım 1958 yılında Gölyaka İlçesi Hacıyakup Köy'ünde dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1983 yılında mezun oldu.1984-1988 yılları arasında Denizli Güney İmam Hatip Lise'si ve Düzce Gümüşova Lise'sin de öğretmenlik yaptı.1988 yılından öğretmenlikten istifa ederek serbest ticarete başladı.İlk olarak Gölyaka İlçe'sin de ve Düzce Merkez de olmak üzere 33 senedir ticari faaliyetler yürüttü. İmam Hatip Okulları platformu Gölyaka İlçe Koordinatörlüğü, Düzce Müsiad Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Düzce Müsiad Sektör Kurulu Başkanlığı, Türk Kızılay Düzce Şube Yönetim Kurulu Üyeliği, Gölyaka İmam Hatip Mezunları Derneği Başkanı ve Gölyaka Tüm Engelliler Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı gibi Sivil Toplum Kuruluşlarında görevlerde bulundu, bulunmaya da devam etmektedir.

Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Arapça bilmektedir.

Gölyaka Belediye Başkanı

Yakup Demircan, 2019'da Ak Parti'den aday oldu ve seçim sonucunda %51,81 oy aldı.