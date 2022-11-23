Düzce'de saat 04.08 sıralarında 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin kaç şiddetinde olduğunu araştırmaya başladı. Peki, Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu? İşte detaylar...

Meydana gelen hissedilen depremin ardından vatandaşlar Düzce'de deprem mi oldu? sorusunu arama motorlarında arattı. Kandilli Rasathanesi ve Afad meydana gelen depremleri anlık olarak duyuruyor. Düzce'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar, depremin merkez üssünü araştırmaya başladı. Peki, Düzce depremi nerelerde hissedildi? Düzce depremi merkez üssü nerede? Düzce depremi nerede oldu? Detaylar haberimizde...

DÜZCE DEPREMİ NERELERDE HİSSEDİLDİ?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı Marmara bölgesindeki birçok ilden hissedildi.

DÜZCE DEPREMİ MERKEZ ÜSSÜ NEREDE?

Vatandaşlar meydana gelen depremin merkez üssünü araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi'ne verilerine göre 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.