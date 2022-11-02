Deprem ülkesi olan ülkemizde yaşanan depremlerin sayısı fazla. Ufak ve büyük şiddette birçok deprem yaşanırken yıllar öncesinde yaşanan ama hala akıllarda kalan depremlerden bir tanesi de Düzce depremi. Vatandaşlar Düzce depreminin ne zaman olduğunu merak ediyor. Herkesi korkutan depremin yıl dönümünün yaklaşmasıyla beraber arama motorlarında Düzce depremi aratılıyor. Peki, Düzce depremi ne zaman oldu? Düzce depremi yıl dönümü ne zaman? Düzce depremi kaç şiddetindeydi?

Düzce depremi ne zaman oldu? sorusu gündemde yer alıyor.Ufak ve büyük şiddette birçok deprem yaşanırken yıllar öncesinde yaşanan ama hala akıllarda kalan depremlerden bir tanesi de Düzce depremi. Vatandaşlar Düzce depreminin ne zaman olduğunu merak ediyor. Peki, Düzce depremi ne zaman oldu? Düzce depremi yıl dönümü ne zaman? Düzce depremi kaç şiddetindeydi? İşte Düzce depremi hakkında merak edilenler...

DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN OLDU?

1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.

Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi'nin açıklamasına göre, ölü sayısı 845, yaralı sayısı 4948, depremde hasar gören ve derhal yıkılması gereken bina sayısı 3395, yıkık ya da ağır hasarlı ev sayısı 12939, iş yeri sayısı ise 2450'dir. Depremden sonra Bolu'ya bağlı Düzce ilçesi, Türkiye'nin 81. ili oldu.

Depremin Büyüklüğü: 7.2

Enlem-Boylam: 40.768 Kuzey-31.148 Doğu

Odak Derinliği(h): 14 km.

Faylanma Mekanizması:

1. Düzlem: 276/59/-167

2. Düzlem: 179/79/-32

Yüzey Kırığı: karada gözlenen 45–50 km.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi, Düzce fayının hareketi sonucu oluşmuştur. 73 km uzunluğunda olan bu fayın 30 km'lik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depreminde kırılmış bulunuyordu. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluşmuştur. Bu deprem, 17 Ağustos 1999 Gölcük Depremine neden olan Kuzey Anadolu Fayı'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir. 12 Kasım 1999 depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu gelişmiştir. Deprem kırığının doğu bölümünü sağ yönlü doğrultu atımlı, Efteni gölü bölümü ise oblik faylanma mekanizmasını yansıtır. Kırık üzerinde ölçülebilen maksimum sağ yönlü yer değiştirme 410 ± cm, eğim atım ise 300 cm dolayındadır.