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Düzce depremi kaç saniye, kaç dakika sürdü? AFAD ve Kandilli Düzce depremi saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu?

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Düzce depremi kaç saniye, kaç dakika sürdü? AFAD ve Kandilli Düzce depremi saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu?

Düzce Gölyaka'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Düzce depremi, İstanbul dahil Ankara, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Tekirdağ ve diğer çevre illerden hissedildi. Bunun ardından Düzce depreminin kaç saniye sürdüğü merak edildi. Peki, Düzce depremi kaç saniye, kaç dakika sürdü? AFAD ve Kandilli Düzce depremi saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu?

Düzce depremi kaç saniye, kaç dakika sürdü? AFAD ve Kandilli Düzce depremi saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

İlk tespitlere göre deprem yaklaşık 17 saniye sürdü.

BAKAN KOCA: 35 YARALIMIZ VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Düzce depremine ilişkin "Gölyaka'daki depremde Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir." ifadesini kullandı.

Düzce depremi kaç saniye, kaç dakika sürdü? AFAD ve Kandilli Düzce depremi saat kaçta, kaç büyüklüğünde oldu?

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." bilgisini paylaştı.

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Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Kandilli Düzce AFAD Gündem Yaşam Haberler

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