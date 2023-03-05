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Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Düzce deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Düzcedeprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Düzcedeprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Düzcedeprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzcedepremleri! 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DÜZCE DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Düzce 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Düzce deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Düzce depremleri! 5 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi!

DÜZCE SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Deprem Gündem Güncel Haberler Son Dakika

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