Son dakika: İstanbul'da gece yarısı deprem yaşandı. Gece saat 04.08'de merkez üssü Düzce Gölyaka olan 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli'ye göre depremin büyüklüğü ve nerede olduğu araştırılıyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? AFAD- Kandilli Düzce deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Düzce deprem ne zaman saat kaçta oldu?

Afad VE Kandilli'ye göre merkez üssü Düzce Gölyaka olan bir deprem yaşandı. Vatandaşlarımız depremin ardından Düzce'de deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde deprem oldu diye araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Düzce deprem mi oldu? AFAD- Kandilli Düzce deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? Düzce deprem ne zaman saat kaçta oldu? İşte detaylar haberimizde...

DÜZCE DEPREM Mİ OLDU?

Düzce'de saat 04.08 sıralarında 5.9 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntı İstanbul dahil birçok ilde hissedilirken, vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Deprem nedeniyle 35 vatandaşımız yaralanırken kentte eğitime bir gün ara verildi. Bölgede 70'ten fazla artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD'A GÖRE DEPREMİN ŞİDDETİ KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE OLDU?

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde saat 4.08 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin şiddetini 5.9 olarak açıklarken, şiddetli sarsıntı İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya gibi birçok ilden de hissedildi.

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada, "Düzce ili Gölyaka ilçesinde saat 04.08'de 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Bölgede kontrol amaçlı enerji kesintileri uygulanmaktadır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmamasını önemle rica ederiz" ifadeleri kullanıldı.

AFAD DEPREMLER LİSTESİ!

ÖLÜ VE YARALI VAR MI?

6.8 kilometre derinlikte gerçekleşen deprem, birçok ilde şiddetini gösterdi. Özellikle İstanbul ve Kocaeli'de depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depreme ilişkin son durumu paylaştı. Sosyal medyadan açıklama yapan Bakan Koca, "Düzce Gölyaka merkezli, birçok ilimizde hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremde; Düzce'de 1'i ağır 32, İstanbul'da 1, Bolu'da 1, Zonguldak'ta 1 kişi olmak üzere şu anki bilgilere göre yaralı sayısı 35'tir. Sağlık kurumlarımızdaki yaralıların tedavileri devam ediyor." dedi.

DÜZCE VALİSİ CEVDET ATAY'DAN AÇIKLAMA

Düzce Valisi Cevdet Atay, depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremin ardından Valiliğimize, AFAD ve 112 ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisi bulunmamaktadır. Ekiplerimizin saha taraması devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun." dedi.

Düzce Valisi Cevdet Atay ayrıca "İlimizde yaşanan deprem nedeniyle, tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında 23 Kasım 2022 tarihinde bir gün eğitim - öğretime ara verilmiştir." ifadelerini kullandı. Bolu ve Sakarya'da da okullarda eğitime bir gün ara verildi.