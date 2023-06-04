Düzce'deki Melen Çayı rafting tutkunlarını ağırlıyor

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, yağışların ardından su debisinin yükselmesiyle birlikte rafting tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illerden gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar geçiriyor.

Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından su debisinin yükseldiği Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilci Birol Tepe, AA muhabirine, turların çok eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini belirtti.

Seçim sürecinin ardından yaz sezonunun da startını vermiş olduklarını aktaran Tepe, "Hedefimizi 250 bin olarak belirlemiştik. Hedefimizi inşallah tutturacak ve ardından hedefin üzerinde bir sayı yakalacağız." dedi.