Düzce'de yaşanabilir çevre ve etkili ulaşım ağı

Örnek projenin açılışını Bakan Uraloğlu yaptı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

" Türkiye'de aynı ölçekte belediyeler arasında gerçekten örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı inşallah burada hayata geçireceğiz"

DÜZCE - Düzce'nin uzun yıllar öngörülen kent içi ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi projelerine rehberlik edecek "Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi"nin açılışı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 44 milyon TL maliyetli proje, Düzce'de yaşanabilir bir çevre ve etkili bir ulaşım ağı oluşturacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Düzce'ye geldi. Bakan Uraloğlu, ilk olarak Düzce Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi'nin açılış törenine katıldı.

Prof. Dr. Erol Güngör Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "Son 21 yıl içerisinde ülkemize birçok yatırım yaptık. Özellikle ulaştırma alanında birçok büyük projeyi hayata geçirdik. Hayata geçirdiğimiz bu projelere baktığımız zaman sadece ülkemize değil, coğrafyamıza ve dünyaya birçok proje anlamında hizmet edecek işler yaptık. Bir idareci olarak, bir mühendis olarak yaptığımız projelerden gerçekten gurur duyduk. Ülkemizin en batısına ne yapmışsak, en doğusuna, en kuzeyine, en güneyine de aynı şeyleri yapma gayreti içerisinde olduk. En son hizmete açtığımız 1915 Çanakkale Köprüsü gerçekten bir mühendislik eseri. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de aynı şekilde. Marmaray, Avrasya Tüneli, bir tarafta Zigana Tüneli, Ovit Tüneli, diğer tarafta Beğendik Köprüsü, öbür tarafta Adana'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Ülkemizin her tarafına birçok ulaştırma hizmetini özellikle AK Parti hükümetleri döneminde hayat geçirdik" dedi.

"Önemli projelere imza attık"

Sadece ulaşım değil, iletişim projelerini de hayata geçirdiklerine dikkat çeken Bakan Uraloğlu, "Bu anlamda ülkemizde 5G'den, 5G sürecinde 4,5 G uygulamasından fiber altyapımıza ciddi şekilde yatırım yaptık ve geliştirdik. Son 21 yılda 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş yolumuzu yaklaşık 30 bin kilometrelere çıkardık. Sadece otoyolumuzu bin 714 kilometreden 3 bin 726 kilometreye çıkardık. Yine demir yolunda ciddi bir yatırım yaptık. 11 bin kilometre olan demir yolu uzunluğumuzu 14 bin kilometreye çıkardık. 11 bin kilometrelik demir yolunu da tamamını elden geçirerek, yaklaşık yüzde 60, yüzde 70'ini de elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Hava yollarına da baktığımız zaman, 2002'de sadece 60 noktaya uçuş gerçekleştirirken, bugün dünyanın 343 noktasına ülkemizden uçuş gerçekleştiriyoruz. Hava havalimanı sayımızı da 26'dan 57'ye çıkardık. 3 tanesi de devam ediyor. Onu da inşallah yakın zamanda 60'a çıkaracağız. Yine ülkemizde hava yollarında seyahat eden yolcu kapasitemizi 55 milyondan 337 milyona çıkardık. 2023 yılını da yaklaşık 216 milyonluk yolcu, seyahat rakamıyla kapatmış bulunuyoruz. Sadece havayolu, karayolu değil, denizcilikte de önemli projelere imza attık. Yat bağlama kapasitesini 8 bin 500'den yaklaşık 25 bine çıkardık. Ülkemizdeki 152 liman sayısını 197'ye çıkardık. 37 olan tersane sayısını 85'e çıkardık" ifadelerini kullandı.

"Kalkınma Yolu Projesine çalışıyoruz"

Bakan Uraloğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattını hayata geçirdik. Biraz önce bahsettiğim Marmaray Projesini hayata geçirdik. Bugün artık Pekin'den kalkan bir tren, kesintisiz şekilde Londra'ya kadar, Avrupa'nın her noktasına kadar ulaşabilmektedir. Bir taraftan bunun alternatif güzergahlarını planlıyoruz. Diğer taraftan Özellikle Zengezur koridorunu da planlıyoruz. Yine özellikle Arap Yarımadası'ndan Basra Körfezi'nden ülkemize gelecek olan yeni bir koridoru bugünlerde çalışıyoruz. Kalkınma Yolu Projesi ya da Kuru Kanal olarak adlandırdığımız projeyi çalışıyoruz. Onu da hayata geçirdiğimizde inşallah bu uluslararası koridorlar noktasında ciddi adımları da beraberinde gerçekleştirmiş olacağız. İlimizin, Düzce'mizin Ankara'ya olan bağlantısını sağlayan Bolu Dağı Tüneli'ni biliyorsunuz çok uzun zaman kesintiye uğramıştı. En son 2007 yılında Bolu Dağı Tünelini bitirerek, geçişi rahatlattık. Konforlu, emniyetli bir trafik seyri sağlamış olduk"

"Örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı da burada hayata geçireceğiz"

Şehirlerin artan nüfus yoğunluğuna göre düzenlenmesi gerektiğini belirten Bakan Uraloğlu, "Her ilin ihtiyacına göre, her ilin coğrafyasının müsaade ettiği ulaşımı çözmemiz gerekir. Sürdürülebilir kentsel ulaşım projelerini yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekir diye düşünüyorum. O vesileyle yapılmış olan bir çalışmanın bugün tanıtımını sizlerle beraber yapmış oluyoruz. Ben Düzce Belediyemizi, Sayın Başkanımızı tebrik ediyorum. Sadece Düzce'de değil, yanlış anlamadıysam Karabük ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu çalışmaları Düzce adına yürütecek. Bu da önemli. Bugün şehir içi ulaşım sistemlerinin yenilenebilir enerji kaynaklı hale getirilmesi ve çevreci ulaşım türlerinin kullanımını teşvik etmek amacıyla Türkiye'de aynı ölçekte belediyeler arasında gerçekten örnek teşkil edebilecek bir çalışmayı da burada inşallah hayata geçireceğiz"

"Biz Düzce'nin taleplerini biliyoruz"

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Düzce'de birçok projeyi hayata geçirdiğini de ifade ederek, sözlerini şöyle noktaladı:

"Düzce'nin talepleri var. Biz genel anlamda Düzce'nin taleplerini biliyoruz. Arkadaşlarımız da o talepler hakkında çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bugün ziyaretimiz vesilesiyle yine ilimizin yöneticilerini dinleyeceğiz ve o talep edilen konuları gerek bu seçim sürecinde, gerekse de 2028 projeksiyonunda hayata geçireceğiz. Şunu söylemek isterim, benim yaşımda olan arkadaşlar bilir. Ertesi gün 'Acaba maaşımız yattı mı?' diye düşünen Türkiye'den, bugün 2028, 2035, 2053 ve 2071 yılının planlamasını yapan Türkiye'ye geldik. Çok şükür bunu da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla yapıyoruz. Allah ondan razı olsun. Biz bu çalışmalarımıza ekip halinde devam edeceğiz. Sayın Başkanımızın da Düzce'de güzel bir ekibi var. Bizim de Bakanlıkta bir ekibimiz var. Güzümüzü birleştireceğiz"

Başkan Özlü: "Programın maliyeti 44 milyon TL"

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise "Bu yaklaşık 4 yıllık bir program. Aslında biz bu programdan önce ulaşım master planı çalışması yapmıştık, onu bitirdik. İnşallah önümüzdeki günlerde Düzce'de bazı caddelerin tek yöne döndüğünü, trafik akışının değiştiğini hep beraber göreceğiz. Aslında bu program, ulaşım master planından sonra Düzce için çok kıymetli. Biz bu programı çok önemsiyoruz. Programın maliyeti 44 milyon TL'dir. Buna belediyemizin küçük bir katkısı var. Onu da geçtiğimiz hafta ödedik. İnşallah bu programı 18 ay gibi bir sürede başarıyla tamamlayacağız" dedi.

Vali Aslan: "Düzce önemli bir jeopolitik kavşak noktasında"

Düzce'nin iki büyük merkezin içinde bulunduğunu dile getiren Vali Selçuk Aslan ise "Kentimiz, ülkenin idari başkentiyle finansal başkenti arasında önemli bir jeopolitik kavşak noktasında. 1999 depreminden sonra Düzce'miz vilayet oldu. Hükümetimiz tarafından Düzce'mizin ayağa kaldırılması konusunda uygulanan modellerle Düzce vilayet oldu. Düzce, çok hızlı bir şekilde nüfus artışı yoluyla, göçle büyüyen bir vilayetimiz. Bugün itibariyle 417 bini aşmış bir nüfusa sahip" diye konuştu.

"Düzce'nin bu çalışması birçok vilayetimize de örnek teşkil etmekte"

Ulaşımın önemine değinen Vali Aslan, "Ulaşımın planlanması elbette ihtiyaçtı. Bu noktada Başkanımız Faruk Özlü'yü tebrik etmek istiyorum. Her geçen gün nüfus artışını öngörüp ulaşımı, eğitimi, sağlığı, barınmayı planlamak zorundayız. Bugün açılışını yaptığımız sürdürülebilir ulaşım projesi de bu planlamalardan bir tanesi. Düzce'nin bu çalışması birçok vilayetimize de örnek teşkil etmekte" sözlerine ekledi.

Projenin detayları

Proje çerçevesinde toplu taşıma sistemlerindeki etkinlik ve erişilebilirliği artırmak, çevre dostu alternatiflerin teşvik edilmesi, altyapının güçlendirilmesi, aktif ulaşımın teşvik edilmesi ve akıllı trafik yönetimi gibi unsurları içeren geniş kapsamlı bir plan hayata geçirilecek. Plan, ulaşım alanında karşılaşılan mevcut sorunları analiz ederek çözüm odaklı bir yaklaşımla hareket etmeyi hedefliyor. Kent içi trafik yoğunluğunu azaltmak, karbon salınımını düşürmek ve ulaşımın maliyet etkinliğini artırmak için çalışmalar yürütülecek. Ayrıca teknolojik yenilikler entegre edilerek akıllı ulaşım sistemlerinin benimsenmesi teşvik edilecek.