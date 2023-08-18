Düzce'de Yasaklı Irk Köpek Belediyenin Hayvan Konukevine Götürüldü

Düzce'de bir evin bahçesinde bulunan ve mikroçipi olmadığı belirlenen yasaklı ırk köpek, belediyenin hayvan konukevine götürüldü. Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yasaklı ırk köpek beslendiği ihbarı üzerine harekete geçti ve köpeği alarak hayvan konukevine teslim etti.

Düzce'de bir evin bahçesinde bulunan ve mikroçipi olmadığı belirlenen yasaklı ırk köpek, belediyenin hayvan konukevine götürüldü.

Kent merkezinde yasaklı ırk köpek beslendiği ihbarı alan Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleriyle harekete geçti.

Belirlenen adrese giden ekipler, evin bahçesinde, 14 Ocak 2022'den itibaren beslenmesi ve barındırılması kayıt altına alınanlar dışında yasaklanan "Dogo Argentino" cinsi köpek olduğunu gördü. Hayvanın mikroçipinin olmadığı belirlenirken, sahipleri hakkında yasal işlem uygulandı.

Ekiplerce alınan köpek, veteriner eşliğinde belediyenin hayvan konukevine teslim edildi.