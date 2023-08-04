Düzce'de Turizm İşletmeleri İstişare Toplantısı Yapıldı

DÜZCE(İHA) –Turizm işletmeleri istişare toplantısında konuşan Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat "En temiz üretim kaynağı olan turizmden yeteri kadar faydalanamıyoruz" dedi.

DTSO organizasyonuyla turizm işletmelerinin sorun ve taleplerinin ele alındığı turizm işletmeleri istişare toplantısı yapıldı.

DTSO Başkan Yardımcısı İbrahim Canpolat Düzce'nin turizm potansiyelinin çok fazla olduğunu belirterek "İlimizin sahip olduğu turizm potansiyeli çok fazla olmasına rağmen, altyapı eksiklikleri, tanıtımdaki eksikler ve coğrafi bazı dezavantajlar dolayısıyla en temiz üretim kaynağı olan turizmden yeteri kadar faydalanamıyoruz. Kamu kaynaklarımız ve biz sivil toplum kuruluşları olarak altyapı ve tanıtım çalışmalarına son dönemde hız verdik. Siz işletmecilerimizin hizmetlerini daha verimli sunabilmeleri, daha geniş kitlelere hizmetlerini ulaştırabilmeleri adına birçok çalışmaya imza atıyoruz. Oda olarak bu dönemdeki en önemli vizyonlarından biri Turizm. Bu konuda sizlerin de takip ettiği üzere hayli enerji sarf ediyoruz. Bölgemizin ilk ve tek Turizm Ar-Ge ofisini hayata geçirdik. Ofis odamız bünyesinde faaliyet gösterse de aslında ofis sizlerin. Siz işletmecilerimizin ve diğer paydaşlarımızın. Bugün de burada sizlerle birçok gündem maddesi üzerinde istişarelerde bulunacağız. Bu toplantının çıktıları ile sizlerin beklentilerine en yakın çalışmaların yapılabilmesi için kamu kurumları ve bakanlıklarla gerekli temasları kuracağız" dedi.

Canpolat'ın konuşmasının ardından Kültür ve Turizm Müdürü İlknur Aynan, KOSGEB Müdürü Nejdet Yaşar Şahin, İŞ-KUR Müdürü Ferhat Acar ve Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Taşkesen program hakkındaki görüşlerini aktardılar.

Programın devamında DTSO Turizm Ar-Ge Koordinatörü Ömer Özcan ve DTSO Proje ve Ar-Ge Koordinatörü Engin Çavuş, ülke ve bölge turizminin kısa bilgilerinin yer aldığı infografiği katılımcılarla paylaştı.

Program, turizm işletmecilerinin görüşlerini dile getirmesiyle sona erdi. - DÜZCE