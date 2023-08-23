Düzce'de Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 132 Bin 376 Oldu

Düzce ilinde trafiğe kayıtlı araç sayısı temmuz ayı sonu itibarıyla 132 bin 376 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Düzce'de 63 bin 617 otomobil, 2 bin 683 minibüs, bin 493 otobüs, 19 bin 585 kamyonet, 5 bin 286 kamyon, 25 bin 600 motosiklet, 13 bin 643 traktör ve 469 özel amaçlı taşıt bulunmaktadır.