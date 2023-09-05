Düzce'de Silah Parçaları Bulunan 2 Şüpheli Tutuklandı

Düzce'de bir ev ve iş yerinde silah parçaları bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 silah parçası, 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan 11 aparat ele geçirildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklandı.