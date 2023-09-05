Düzce'de Silah Parçaları Bulunan 2 Şüpheli Tutuklandı
Düzce'de bir ev ve iş yerinde silah parçaları bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 50 silah parçası, 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan 11 aparat ele geçirildi. Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklandı.
Düzce'de bir ev ve iş yerinde silah parçaları bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kültür Mahallesi Bedrettin Maradit Sokak'taki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 50 silah parçası, 1 kuru sıkı tabanca ve silah yapımında kullanılan 11 aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar H.S. (45) ve M.B. (43), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.