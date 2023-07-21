Düzce'de Sel Felaketinden Sonra Rafting Turları Yeniden Başladı

Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turları yeniden düzenleniyor. Selin ardından Melen Çayı'na sürüklenen ağaç parçaları ve diğer malzemeleri temizleyen rafting işletmecileri, bugün itibarıyla turlara yeniden başladı.

Düzce'de yaşanan sel felaketinden sonra Melen Çayı'nda yapılan temizlik çalışmasının ardından rafting turları yeniden düzenleniyor.

Kentte 9 Temmuz'da kuvvetli yağış nedeniyle Melen Çayı'nın taşması sonucu bir süre hizmete ara veren rafting tesisleri, yeniden faaliyete geçti.

Selin ardından Melen Çayı'na sürüklenen ağaç parçaları ve diğer malzemeleri temizleyen rafting işletmecileri, bugün itibarıyla turlara yeniden başladı.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine, bölgede büyük bir afetin yaşandığını ve yaklaşık 2 haftadır Melen Çayı'nda rafting yapılamadığını söyledi.

Selin maddi kayıplar oluşturduğunu ancak can kaybının yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu belirten Tepe, "Allah'ın izniyle yaralarımızı elimizden geldiğince zaman kaybetmeden saracağız. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Turizme faydalı olabilmek için çabalıyoruz. Bugün itibarıyla yurt içi ve dışından gelen turistlerimizi ağırlamaya başladık." diye konuştu.

Tepe, öncelikli hedeflerinin can güvenliği olduğunu, bu doğrultuda önlem aldıklarını vurgulayarak, "El birliğiyle her tesisimizi düzenleyip eksiklerini tamamlamak için çabalıyoruz. İnşallah çok kısa bir sürede bütün tesislerimizi birlik ve beraberlik içinde ayağa kaldıracağız." dedi.