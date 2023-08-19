Düzce'de riskli binaların dönüşümü için çalışmalara engel

Son 24 yılda üç büyük deprem yaşanan Düzce'de riskli binaların dönüşümü için Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalara bazı yapı sahipleri engel oluyor. Binaların riskli olmasına rağmen yıkılmasına izin vermeyen ve hukuki yollara giden hak sahiplerine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden çağrıda bulundu.

Son 24 yılda üç büyük deprem yaşanan Düzce'de riskli binaların dönüşümü için Düzce Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalara bazı yapı sahipleri engel oluyor. Binaların riskli olmasına rağmen yıkılmasına izin vermeyen ve hukuki yollara giden hak sahiplerine Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden çağrıda bulundu.

Düzce Belediyesi, son 24 yılda yaşanan üç büyük depremde hasar gören binaların dönüşümü konusunda harekete geçti. Bolu Caddesi'nde 23 Kasım 2022 depremi sonrası ağır hasar alan ancak bazı hak sahiplerinin başvurusu sonrası yapılan incelemelerde hafif hasarlı tespiti yapılan binadaki raporlara itiraz edildi. İtirazlar sonucu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından akredite edilen firma ve üst kurul binada tekrar inceleme yaptı ve inceleme sonucunda binanın

kirişlerinin olmadığı, perde betonlarında da gerekli mesafelerin kullanılmadığı tespit edildi. Buna rağmen binanın altındaki ticari alanın sahibi, iş yerini kurumsal bir beyaz eşya firmasına kiraya verdi. Vatandaş, kira geliri nedeniyle yıkılmaması için tespitlere ve raporlara itiraz etti. Hak sahibi binanın yıkılmasını engellemek için konuyu mahkemeye taşıdı. Mahkeme sonucuna göre binanın yıkılıp yıkılmayacağına karar verilecek. Ancak bu süre içinde meydana gelebilecek bir depremde bina büyük tehlike oluştururken, iş yeri sahibi dışındaki bütün hak sahipleri binanın yıkılmasını istedi.

Konuyla ilgili bilgiler veren Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden, "Bu binamız bizim son kasım depremi dahil 1999 depreminde iki deprem görmüş güçlendirilmiş bir binaydı. 23 Kasım depreminde ciddi hasar aldı. Onda da az hasarlı diye rapor edildi. Az hasarı ile kat malikleri itiraz etti. Risk analizi yaptırmak istediler. Can güvenliği olup olmadığına bakıldı, risk analizi yapıldı. Bir mal sahibinin itirazı üzerine üst kurula taşındı. Üst kuruldan 17 Ağustos yıldönümünde bir heyet geldi, tespitlerde bulundular. Raporda yazacaklar ama zemin katta kirişlerin olmadığını, güçlendirme sırasında yapılan perde betonların yeterli olmadığını tespit ettiler. Üst kurul 'Bizim için bir eksilik bile yeterli' dedi ama burada birden çok eksiklik var. Ancak yıkılmasını istemeyen vatandaşlar var. Mahkeme süreci devam edecek. İstemeyen vatandaşlar var, böyle dursun diyen var. Binaya riskli yapı yazılıp, vatandaşların giriş ve çıkışını engellemek için elimizden geleni yapacağız. Bütün bu riskli yapıların bir an önce tespitini yaptırıp, hukuki süreçle uzamadan yerlerine yeni binalar yapılmasını istiyoruz" dedi.

"Riskli yapılarda hukuki yolların kapatılması gerekiyor"

Riskli olmasına rağmen bina sahiplerinin hukuk yoluyla hak aramaya çalıştıklarını ve riskli binaların raporlarına itirazlar ile hukuk yolunun kapatılması gerektiğini belirten Günden, "Genel dönüşüm için bireysel başvurular yapılabilir. Genel için çağrım, iş yerleri binaların yıkılmasına ya da risk almış binaların süreçlerinin uzamasını sağlamamaları lazım. Hukuken bir eksiklik var. Alt komisyon 7-8 inşaat mühendisinden oluşuyor, üst kurul daha fazla inşaat mühendisinden oluşuyor. Birisi itiraz ettiği zaman yürütmeyi durdurma kararı alınıyor. Riskli durumda bir yürütmeyi durdurma kararı alınmaması lazım. Zemin etüdçüler, hocalar geliyor ve inceleme yapıyor. Bu alınan kararlarda hukuk yolunun kapatılması gerekiyor. Bu tür binalarda yer sahiplerinin paraya önem vermemesi gerekiyor. Riskli binaların ortadan kalkması lazım" diye konuştu.

"Düzce'de kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor"

Günden, son olarak 8 bölgede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. 8 bölge ile ilgili dönüşüm çalışması var. Özellikle merkezde kentsel dönüşümün bir an önce uygulanması için çalışıyoruz. Fire vermeden devam ediyoruz" şeklinde konuştu. - DÜZCE