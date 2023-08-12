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Düzce'de Rafting Tutkunlarına Adrenalin Dolu Deneyim

Turizm Haberleri

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, zorlu ve keyifli parkurlarıyla adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Dokuzdeğirmen köyü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden maceraseverleri ağırlıyor. Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak havanın aksine serinliğiyle öne çıkan bölgede yaz sezonunda rafting turları artıyor. Turlara katılanlar, 16 kilometrelik zorlu ve keyifli parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşıyor. Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, raftinge yoğun ilgi olduğunu söyledi. Tepe, sıcak havadan bunalanların zengin doğa güzellikleri ve serin havasıyla bölgeyi tercih ettiklerini dile getirerek, macera tutkunlarının rafting yaparak keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı'nda bulunan rafting tesisleri, zorlu ve keyifli parkurlarıyla adrenalin tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Dokuzdeğirmen köyü, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok ilden maceraseverleri ağırlıyor.

Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan sıcak havanın aksine serinliğiyle öne çıkan bölgede yaz sezonunda rafting turları artıyor.

Turlara katılanlar, 16 kilometrelik zorlu ve keyifli parkurda doğayla iç içe rafting heyecanı yaşıyor.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, raftinge yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Tepe, sıcak havadan bunalanların zengin doğa güzellikleri ve serin havasıyla bölgeyi tercih ettiklerini dile getirerek, macera tutkunlarının rafting yaparak keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Turizm

İstanbul Cumayeri Düzce Turizm Haberler

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