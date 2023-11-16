Düzce'de Polis Eşleri ve Kadın Polisler Aydınpınar Şelalesini Gezdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis eşleri ve kadın polisler, Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder'in organizesinde bir araya gelerek hem tanıştılar hem de Aydınpınar Şelalesini gezdi.

Düzce'de görev yapan kadın polisler ve polis eşleri Aydınpınar Şelalesi Tabiat Parkında bir araya gelip farklı bir gün geçirdiler. Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi Polis Eşleri Derneği Düzce Şube Başkanı Şule Ergüder ve Emniyet Müdür Yardımcısı Erol Türkyılmaz'ın eşi Filiz Türkyılmaz organizesinde emniyet müdürlüğü kadrosunda görevli kadın personel ve polis eşleri bir araya geldi. Tanışmanın ardından programa katılanlar ilk olarak gürgen, meşe, kestane gibi karışık yapraklı orman ağaçları arasından dökülen Aydınpınar Şelalesini gezerek hoşça vakit geçirdiler. - DÜZCE