Düzce'de park halindeki araç dereye düştü
Düzce'nin Aydınpınar köyünde park halindeki hafif ticari araç, el freni çekilmeyince kayarak dereye düştü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirlendi.
Düzce'de park halindeki hafif ticari araç, el freni çekili olmadığı için kayarak dereye düştü.
Olay, Aydınpınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önüne park edilen hafif ticari araç, sürücüsünün el frenini çekmeyi unutması nedeniyle kayarak dereye düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edilirken, araç içerisinde kimsenin olmadığı belirlendi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil