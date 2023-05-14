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Düzce'de oy verme işlemi başladı

Genel Haberleri

Düzce'de oy verme işlemi başladı Düzce'de toplamda 294 bin 327 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Düzce'de oy verme işlemi başladı

DÜZCE - Düzce'de toplamda 294 bin 327 seçmenin oy kullanacağı sandıklarda oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı.

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce'de de Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilleri seçimleri için saat 08.00 itibariyle oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde vatandaşlık görevini yerine getirmek üzere sandık başına gitti.

Yetkililer vatandaşların sağlıklı oy kullanması için bütün tedbirleri aldı. Düzce il genelinde toplam 984 sandıkta 294 bin 327 seçmen oy kullanacak.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Genel

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