Düzce'de Otomobiline Çakar Takan Sürücüye 5 Bin 541 Lira Cezası
Düzce'de bir sürücü, otomobiline çakar takarak sosyal medyada video paylaşımı yapınca polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde çakar lamba bulunan araçta teknik değişiklikler ve muayene eksikliği tespit edildi. Sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.
Düzce'de otomobiline çakar takan sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, 81 ACT 090 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan U'nun çakar lambalı otomobiliyle sosyal medyadan video paylaşımı yapması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler takibe aldıkları otomobili durdurdu.
Otomobilde yaptıkları kontrolde, çakar lamba bulunduğunu, bazı teknik değişiklikler yapıldığını, muayene ve sigorta eksiği olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 5 bin 541 lira ceza uyguladı.