Haberler ›› Otomobil ›› Düzce'de Otomobiline Çakar Takan Sürücüye 5 Bin 541 Lira Cezası

Düzce'de Otomobiline Çakar Takan Sürücüye 5 Bin 541 Lira Cezası

28 Kasım 2023 17:12 Son Güncelleme: 17:14 Abone Ol

Düzce'de bir sürücü, otomobiline çakar takarak sosyal medyada video paylaşımı yapınca polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde çakar lamba bulunan araçta teknik değişiklikler ve muayene eksikliği tespit edildi. Sürücüye 5 bin 541 lira ceza kesildi.