Düzce'de Otomobil Kontrolden Çıkarak Refüje Çarptı

Düzce'de D-655 karayolunda hızla giden otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Bir kişi aracın kendisine çarpmasından son anda kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.