Düzce'de meydana gelen kazada otomobil ile motosikletli kurye çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı ve kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de otomobil ile motosikletli kuryenin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hamidiye Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eser Sokak istikametinden D-100 karayolu istikametine seyir eden K.H. idaresindeki 34 EEF 333 plakalı otomobil ile Katip Çelebi Sokak üzerinde seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 06 DLA 332 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE