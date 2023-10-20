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Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, Tutku Y. idaresindeki otomobil ile M.A yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü M.A ve yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.