Düzce'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtildi.