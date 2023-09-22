Düzce'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı
Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı ve sürücünün ehliyetsiz olduğu belirtildi.
Düzce'de otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kültür Mahallesi İstanbul Caddesi'nde B.G. idaresindeki 81 GE 056 plakalı motosiklet ile K.D. yönetimindeki 81 DN 807 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlatırken motosiklet sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirtildi. - DÜZCE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Otomobil